news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
1 мая 2022  11:33
Артур Халилуллов

«Ак Барс» остался самым титулованным клубом КХЛ после победы ЦСКА в Кубке Гагарина

news_top_970_100

«Ак Барс» остался единоличным лидером по количеству Кубков Гагарина в КХЛ после победы московского ЦСКА в плей-офф. На счету казанцев три главных трофея в лиге.

ЦСКА, обыграв в семи матчах магнитогорский «Металлург, стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Московский клуб сумел отыграться в серии со счета 1-3, вырвав накануне победу в седьмом матче серии (4:1).

В случае победы «Металлурга», уральцы могли догнать «Ак Барс» по числу Кубков Гагарина, завоевав третий трофей в своей истории.

#Ак барс #кхл #хоккей #кубок гагарина #хк Металлург #хк цска
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100