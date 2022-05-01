«Ак Барс» остался самым титулованным клубом КХЛ после победы ЦСКА в Кубке Гагарина

«Ак Барс» остался единоличным лидером по количеству Кубков Гагарина в КХЛ после победы московского ЦСКА в плей-офф. На счету казанцев три главных трофея в лиге.

ЦСКА, обыграв в семи матчах магнитогорский «Металлург, стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Московский клуб сумел отыграться в серии со счета 1-3, вырвав накануне победу в седьмом матче серии (4:1).

В случае победы «Металлурга», уральцы могли догнать «Ак Барс» по числу Кубков Гагарина, завоевав третий трофей в своей истории.