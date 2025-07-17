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На главную ТИ-Спорт 17 июля 2025 11:51

«Ак Барс» опубликовал расписание предсезонки

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«Ак Барс» опубликовал расписание предсезонки
Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» в своем телеграм-канале выложила расписание предсезонки.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Напомним, в минувшем сезоне казанцы заняли пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде подопечные Анвара Гатиятулина победили «Автомобилист» (4-3), а во втором вылетели от московского «Динамо» (2-4), ведя в серии 2-0.

Сезон КХЛ 2025/26 стартует 5 сентября. Первым оппонентом «барсов» в лиге станет «Металлург». Игра пройдет в Магнитогорске и состоится 6 сентября. Первая домашняя игра казанцев состоится 10 сентября с «Автомобилистом».

#ХК Ак барс #спорт #хоккей #кхл
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