На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2026 14:51

«Ак Барс» официально оформил участие в Кубке Гагарина 2026 года

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» стал участником Кубка Гагарина 2026 года после того, как челябинский «Трактор» одержал победу в основное время над хабаровским «Амуром» (6:5). Таким образом, дальневосточники уже точно не смогут догнать казанскую команду.

На данный момент команда Анвара Гатиятулина занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка в 54 матчах регулярного чемпионата.

Лидирует по-прежнему магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков в 52 проведенных играх.

