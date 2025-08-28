news_header_top
«Ак Барс» официально объявил о получении прав на нападающего Григория Денисенко

Фото: khl.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» в своих социальных объявил официально о том, что клуб получил права на нападающего Григория Денисенко.

По информации «Спорт-Экспресса», сделка обошлась руководству «Ак Барса» в 45 млн рублей. Также казанский клуб получил права на нападающего 2008 года Андрея Пустового.

На данный момент «Ак Барс» и сторона Григория Денисенко обговаривают последние детали контракта.

В НХЛ форвард выступал в составе «Вегаса» и «Флориды».

