«Ак Барс» официально объявил о переходе Радулова

Нападающий Александр Радулов подписал контракт с хоккейным клубом «Ак Барс», об этом сообщила пресс-служба казанцев. Срок соглашения рассчитан на 2 года.

«Радулов – величина в российском хоккее, один из самых ярких нападающих, когда-либо выступавших в КХЛ. Мы очень рады, что следующие два года Радулов проведёт в Казани. Это прирождённый лидер, своей игрой и поведением он может завести и скамейку, и трибуны. Его мастерство, опыт и энергия точно усилят нашу команду», — приводит слова генерального менеджера Марата Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что прошлый сезон Радулов провёл в «Далласе», где провёл 74 мачта и набрал 22 очка (4+18). Также хоккеист является двукратным чемпионом мира по хоккею в составе сборной России (2008 и 2009 год).