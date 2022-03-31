«Ак Барс» официально назвал Рыжикова новым главным тренером

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков на один матч станет главным тренером «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Бывший футболист возглавит команду хоккеистов «Ак Барса» в матче против команды футбольных блогеров «Амкал».

Игра пройдет 2 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Рубин».

Стоит отметить, что «Амкал» приедет в Казань уже во второй раз. Ранее футбольные блогеры приезжали в столицу Татарстана в октябре прошлого года и одержали две победы в играх против команды фанатов «Рубина» и команды тренеров «Рубина».