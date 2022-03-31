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Спорт
31 марта 2022  19:34
Дамир Садриев

«Ак Барс» официально назвал Рыжикова новым главным тренером

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Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков на один матч станет главным тренером «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. 

Бывший футболист возглавит команду хоккеистов «Ак Барса» в матче против команды футбольных блогеров «Амкал».

Игра пройдет 2 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Рубин». 

Стоит отметить, что «Амкал» приедет в Казань уже во второй раз. Ранее футбольные блогеры приезжали в столицу Татарстана в октябре прошлого года и одержали две победы в играх против команды фанатов «Рубина» и команды тренеров «Рубина».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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