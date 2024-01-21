«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с московским «Спартаком»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Спартаком» в серии буллитов, не позволив «красно-белым» оформить выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Барсы» пропустили уже на первой минуте – Николай Голдобин ворвался в зону соперника по центру и отдал поперек на Максима Цыплакова, который отправил снаряд с кистей точно в ближнюю девятку.

Уже через три минуты первое звено «Ак Барса» расчертило шикарную комбинацию. Радулов в средней зоне отдал на убегающего Вадима Шипачева. Тот не стал бросать, а отдал поперек на Дмитрия Кагарлицкого, который в касание перевел шайбу точно под перекладину – 1:1.

На 11 минуте москвичи снова вышли вперед. Александр Бурмистров отдал поперек на Цыплакова, который финтом легко уложил на лед Тимура Билялова и отправил шайбу в сетку.

Гол-близнец первого казанского забросил Артем Лукоянов уже под самый занавес первой двадцатиминутки. Убежал в контратаку на скорости Дмитрий Кателевский и отправил шайбу на дальнюю штангу, куда ворвался 89 номер и переправил снаряд под самую перекладину – 2:2.

Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьем тоже команды долго не могли реализовать свои моменты.

Лишь на 43 минуте казанцы сумели впервые выйти вперед. Илья Сафонов оказался с шайбой на пятаке, сделал простейшее круговое движение, на которое защитник «Спартака» купился, а сам Илья с разворота бросил точно под перекладину – 3:2.

Однако, когда дело шло к завершению и победе казанцев, слово взял маэстро. Илья Ковальчук за полторы минуты до конца красиво расстрелял Тимура Билялова, без шансов отправив шайбу в правую девятку – 3:3.

Ко всему прочему Никита Лямкин заработал двойной штраф, который перешел и на овертайм. Казанцы выстояли все четыре минуты, и перевели игру на серию буллитов, где после тринадцати попыток с обеих сторон победный бросок нанес Вадим Шипачев.

Таким образом официальный выход «Спартака» в плей-офф откладывается до следующих игр – одного добытого очка для этого им не хватило.

«Ак Барс» – «Спартак» – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0 Б)

0:1 – Цыплаков (Голдобин, 00:37)

1:1 – Кагарлицкий (Шипачев, Радулов, 04:05)

1:2 – Цыплаков (10:30, 4х5)

2:2 – Лукоянов (Кателевский, Дыняк, 18:52)

3:2 – Сафонов (Барбер, Лямкин, 43:29)

3:3 – Ковальчук (Вишневский, 58:20, 6х5)

4:3 – Шипачев (65:00, ПБ)