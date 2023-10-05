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Руc Тат
Спорт 5 октября 2023 21:40

«Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом»

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«Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом»

«Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом», отыгравшись трижды за матч. Капитан Александр Радулов оформил дубль и забросил впервые за 12 матчей.

На домашний матч с омичами в состав вернулся Дамир Жафяров – его заявили тринадцатым нападающим, хотя по некоторой информации, играть сегодня не должен был.

В самой середине первого периода омичи удачно развернули быструю атаку: из зоны «Авангарда» от Владимира Ткачева последовал быстрый «разрезающий» пас на ход убегающего Игоря Мартынова, который подхватил шайбу на самой синей линии, выскочил на рандеву с Ахтямовым и протолкнул шайбу под его щитками.

Казанцы отыгрались на 24 минуте. После вбрасывания в правом круге зоны «Авангарда» шайбу у синей линии получил Дмитрий Юдин, отдал поперечный пас на Журавлева, а тот мощно бросил и та залетела в дальнюю девятку. На пятаке обзор вратарю создавал Илья Сафонов – 1:1.

Однако уже в следующей атаке омичи забили ответную шайбу. Тот же Ткачев получил шайбу у правого борта, выдал отличную диагональную передачу на Богдана Киселевича, дежурящего в левом круге, и вместо того чтобы бросать, он отдал в центр на Рида Буше, который в упор расстрелял Артура Ахтямова – 1:2.

На 36 минуте произошло то, чего болельщики «Ак Барса» ждали одиннадцать матчей. При розыгрыше большинства казанцы расставились в зоне «Авангарда». Вадим Шипачев из левого круга отдал поперечную передачу в правый круг на Александра Радулова, а тот мощным броском пробил ворота Омска – 2:2.

Однако «Авангард все равно вырвался вперед. Рид Буше вынудил Журавлева ошибиться, забрал шайбу и отдал ее на дальнюю штангу казанцев, где ее подхватил Николишин. Иван не сумел обыграть Ахтямова, но на добивание подоспел Ткачев – 2:3.

В середине третьего периода Киселевич заработал удаление. Казанцы расставились и после нескольких попыток реализовать большинство все-таки удалось.
Вадим Шипачев получил шайбу в левом круге, сблизился с воротами и вместо того чтобы отдавать, прошил ворота в ближний угол под самой перекладиной.

Когда до конца периода оставалось 5 минут, уже Радулов создал момент для Дмитрия Яшкина, которому тоже не хватало голов в последнее время.
Капитан команды подхватил шайбу, протащил ее по лицевому борту, выдал на Юдина, а тот касанием отправил снаряд по воротам. Яшкин попытался сыграть на добивании, но вышло неудобно, шайба отскочила от клюшки и покатилась по льду - вратарь омичей ожидал броска и потому не сумел отреагировать - 3:4.

Гости спастись все-таки успели, когда Владимир Ткачев выдал еще один классный пас на Либора Шулака, а тот отправил шайбу в правый угол ворот – 4:4.

Но, к сожалению для «Авангарда», это был день Радулова. Капитан казанской команды решил исход матча в овертайме. Александр убежал в правый круг вбрасывания и затем выполнил поперечную передачу к левой штанге на Семенова, Кирилл уже в падении вернул шайбу к правой штанге, Шулак неудачно упал и не смог прервать передачу, а Радулов спокойно отправил шайбу в сетку и оформил дубль – 5:4.

«Ак Барс» – «Авангард» – 5:4 (0:1, 2:2, 2:1)

0:1 – 9 Мартынов (Ткачев, Чистяков)

1:1 – 23 Журавлев (Юдин, Сафонов)

1:2 – 24 Буше (Киселевич, Ткачев)

2:2 – 35 Радулов (Шипачев, Юдин)

2:3 – 38 Ткачев ()

3:3 – 48 Шипачев (Радулов, Юдин)

4:3 – 54 Яшкин ()

4:4 – 57 Шулак (Ткачев, Пьянов)

5:4 – 63 Радулов (Семенов)

#ХК Ак барс #ХК Авангард #Александр Радулов
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