«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» вырвал победу у ярославского «Локомотива» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Первыми в этом матче забросили гости на 27 минуте встречи. Полунин подхватил шайбу в средней зоне, после чего хоккеист «Локомотива» по правому краю продвинулся до вершины круга вбрасывания и мощно щёлкнул в ближний верхний угол. Тимур Билялов ловушкой задел игровой снаряд, однако тот всё равно влетел в ворота, 0:1.

Отыграться казанцам удалось только в середине второго периода. Александр Барабанов выиграл борьбу у левого борта в чужой зоне и сделал скидку в ближний круг вбрасывания, откуда Галимов с кистей бросил в створ. Исаев справился и парировал игровой снаряд в ногу Елесина, от которой игровой снаряд изменил направление и влетел в цель – 1:1.

В третьем периоде свою команду подвел Кирьянов, нарушивший правила и отправившийся отбывать штраф. В большинстве казанцы забросили быстро. Но сначала "железнодорожники" не позволили нанести бросок Тодду со средней дистанции, однако шайба отскочила от стекла обратно к воротам, где Хмелевский по бейсбольному заколотил шайбу в ворота – 2:1.

С таким счетом и завершился матч. Серия переезжает в Ярославль со счетом 2-2 в серии.

«Ак Барс» – «Локомотив» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 Полунин (Волков, 26:39)

1:1 Галимов (Барабанов, 34:31)

2:1 Хмелевский (Тодд, Миллер, 50:55, 5х4)