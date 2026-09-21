«Ак Барс» одержал волевую победу над «Ладой» в овертайме

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал победу над «Ладой» в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в «Татнефть Арене» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Ак Барс» быстро остался в меньшинстве за нарушение численного состава. Хозяева выстояли, но пропустили через две секунды после возвращения пятого полевого: Евгений Грошев оказался расторопнее всех в сутолоке у ворот – 0:1.

Вскоре «Лада» осталась втроём, и казанцы реализовали преимущество «5 на 3». Семён Терехов загрузил шайбу на пятак, откуда Григорий Денисенко точно бросил с ближней дистанции – 1:1.

В дебюте второго периода «барсы» вышли вперёд: Альберт Яруллин перехватил шайбу на чужой синей линии, Александр Хмелевский продвинулся вглубь зоны и отдал на Дмитрия Кателевского, который из борьбы поразил ворота – 2:1.

На 26-й минуте шикарное спасение совершил Тимур Билялов, выручивший команду после скрытой передачи на Бена Кинга.

В начале третьего периода «Лада» восстановила равновесие: после потери в средней зоне Никита Сетдиков вывел на бросок Никиту Михайлова, который попал под перекладину – 2:2.

В дополнительное время «Ак Барс» дожал соперника и вырвал победу – 3:2 ОТ.

«Ак Барс» – «Лада» – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 – Грошев (Червоненко, Макаров, 04:53)

1:1 – Денисенко (Стась, Терехов, 09:06, 5х3)

2:1 – Кателевский (Хмелевский, Яруллин, 21:49)

2:2 – Михайлов (Сетдиков, 40:09)

3:2 – Бывалцев