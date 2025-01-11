«Ак Барс» одержал волевую победу над «Барысом» в заключительном матче домашней серии

Фото: «Татар-Информ» / Салават Камалетдинов

«Ак Барс» проиграл астанинскому «Барысу» в заключительном матче домашней серии.

В середине первого периода Ник Петан отметился заброшенной шайбой, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

На самом старте второго периода «Барыс» вышел вперед. Савицкий поперечным пасом вывел на чистый лед Ивана Николишина, который легко переиграл Билялова, отправив шайбу над щитками.

На 34 минуте игры астанинцы удвоили свое преимущество, будучи в меньшинстве.

Однако казанцы успели отыграться еще до перерыва. Сначала Александр Барабанов отметился.

Егор Коршков отобрал шайбу, и выдал пас поперек на Александра Барабанова, который мощным кистевым броском в касание отправил снаряд в дальнюю девятку.

А еще спустя пару минут Барабанов уже создал гол для Артемия Князева. Он в чужой зоне оттянул на себя защитников, отдал назад на Князева, а тот после

обработки шайбы отправил ее с кистей в ворота Бояркина - 2:2.

Фото: «Татар-Информ» / Салават Камалетдинов

Однако в начале третьего периода казахстанская команда вновь вышла вперед – Михаил Рахманов забросил под перекладину с чистого льда, 2:3.

А в концовке периода астанинцы забросили и четвертную в пустые ворота, Асетов отличился.

Однако на последней минуте периода казанцы выстрелили дуплетом. Яшкин и Петан совершили чудо-камбэк!

А уже в начале овертайма победной шайбой отметился Никита Лямкин – 5:4.

«Ак Барс» – «Барыс» – 5:4 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 1:0)

0:1 Николишин (Савицкий, 20:31)

0:2 Савицкий (Хохлов, 32:25, 4х5)

1:2 Барабанов (Коршков, 34:21)

2:2 Князев (Барабанов, Коршков, 36:50)

2:3 Рахманов (41:40)

2:4 Асетов (58:19, ПВ)

3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов, 58:39, 6х5)

4:4 Петан (Барабанов, Галимов, 59:50, 6х5)

5:4 Лямкин (Семёнов, 60:32)