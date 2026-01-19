«Ак Барс» одержал уверенную победу в первом матче с «Адмиралом» во Владивостоке

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» продлил победную серию в Дальневосточном турне, одержав третью победу в трех матчах. В первой игре против владивостокского «Адмирала» казанцы одержали крупную победу.

Ключом к виктории стал стартовый период, в котором подопечные Анвара Гатиятулина забросили три безответные шайбы и надолго обеспечили себе комфортное преимущество.

Уже на четвертой минуте матча «Ак Барс» вышел вперед. Вернувшийся в состав Радэль Замалтдинов, перехватив шайбу в средней зоне, провел стремительную атаку «два в один» и точным броском в ближний угол открыл счет. Это был его второй гол в сезоне. Прессинг казанцев продолжился, и за две минуты до перерыва «барсы» оформили дубль. Сначала Александр Барабанов, реализовав рикошет, сделал счет 2:0. А всего через 44 секунды Алексей Пустозеров, также игравший первый матч после перерыва, эффектным кистевым броском поразил «девятку» ворот Арсения Цыбы, установив итоговый счет первого периода — 3:0.

«Адмирал» попытался отыграться во втором периоде, добавив скорости и сократив отрыв до одной шайбы благодаря голам Владимира Брюквина и Дмитрия Тимашова (3:2). Однако в заключительной двадцатиминутке «Ак Барс» снова взял инициативу в свои руки.

Сначала казанцам в курьезной ситуации помог капитан хозяев Либор Шулак, который при игре в большинстве своей команды, выводя шайбу из-за ворот отправил ее в собственные ворота. Автогол был записан на счет защитника «Ак Барса» Ильи Карпухина.

А за полминуты до финальной сирены Артем Галимов, реализовав выход один на один с вратарем, установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу «Ак Барса».

В следующем матче, 21 января, команды встретятся вновь во Владивостоке, где и завершится дальневосточная серия «Ак Барса».

«Адмирал» – «Ак Барс» – 2:5 (2:3, 2:0, 0:2)

0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер, 03:58)

0:2 Барабанов (Галимов, 18:04)

0:3 Пустозёров (Семёнов, Хмелевский, 18:48)

1:3 Брюквин (Шэн, Старков, 21:07)

2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин, 31:47)

2:4 Карпухин (43:59)

2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов, 59:33)