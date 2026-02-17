«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Авангардом» в Омске благодаря трем очкам Яшкина

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над «Авангардом» в заключительном, четвертом матче регулярного чемпионата между этими соперниками. Дмитрий Яшкин прервал свое голевое молчание, отметившись тремя очками сразу.

Тренерский штаб казанцев произвел точечные изменения в составе после предыдущей игры: Денис Комков остался вне заявки, а на лед вернулись Михаил Фисенко и Егор Потапов.

Гости открыли счет, реализовав первое же численное преимущество. На 10-й минуте (09:42) Алексей Пустозеров прострелил на правый круг вбрасывания, Кирилл Семенов одним касанием переправил шайбу на пятак, откуда Дмитрий Яшкин затолкал ее в ворота – 0:1.

На 26-й минуте (25:09) хозяева восстановили равновесие. Иван Игумнов выполнил заброс на пятак «Ак Барса», где после серии рикошетов и борьбы на «пятаке» Михаил Котляревский добил шайбу в сетку, воспользовавшись тем, что голкипер Тимур Билялов не смог её зафиксировать. 1:1.

Спустя четыре минуты (29:26) «Авангард» использовал игру в формате «5 на 3». Эндрю Потуральски бросил кистью с не самой удобной позиции — шайба попала в штангу, затем ударилась о спину вратаря и пересекла линию ворот. 2:1.

Однако ещё в том же меньшинстве «Ак Барс» молниеносно сравнял счет. На 31-й минуте (30:33) Дмитрий Кателевский начал стремительную контратаку и вывел Никиту Дыняка на ударную позицию, и тот мощно отправил шайбу под перекладину. 2:2.

В заключительной двадцатиминутке казанцы вышли вперед. Сначала на 51-й минуте (50:42) Никита Лямкин точным броском завершил комбинацию с участием Хмелевского и Тодда — 2:3. А уже через 37 секунд (51:19) Митчелл Миллер упрочил преимущество гостей, поразив ворота после передач Яшкина и Денисенко — 2:4.

На последних минутах Ги Буше решил заменить вратаря на шестого полевого, а Григорий Денисенко поставил точку в матче, отправив шайбу в пустые ворота – 2:5.

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

0:1 Яшкин (Семенов, Пустозеров, 09:42, 5х4)

1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов, 25:09)

2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов, 29:26, 5х3)

2:2 Дыняк (Кателевский, 30:33, 4х5)

2:3 Лямкин (Хмелевский, Тодд, 50:42)

2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко, 51:19)

2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко, 59:53, ПВ)