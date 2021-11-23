«Ак Барс» одержал пятую победу подряд

Казанский «Ак Барс», набравший хороший ход в чемпионате КХЛ, обыграл сегодня на своей площадке рижское «Динамо» со счетом 4:2, забросив три шайбы в концовке за три минуты. Это пятая подряд победа казанцев.

Пять дней назад в Риге «Ак Барс» обыграл «Динамо» достаточно спокойно (3:1), но редко бывает, чтобы два матча с одним и тем же соперником проходили по одному сценарию. Это правило подтвердилось в очередной раз.

Тренерский штаб «Ак Барса» сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем: игру пропустили нападающий Александр Бурмистров и защитник Кристиан Хенкель. Их заменили Никита Лямкин в защите и 20-летний Денис Комков в нападении.

До матча стало известно, что извечный соперник казанцев уфимский «Салават Юлаев» проиграл дома нижегородскому «Торпедо» (0:1). Значит, в случае победы над рижанами «Ак Барс» поднимался на третье место и обходил уфимцев. Это было сильным стимулом для хозяев.

В первом периоде игра сразу же переместилась на половину поля гостей. Пошли опасные моменты, но без голов. Да и первое большинство по традиции нынешнего сезона «Ак Барс» провел безуспешно. Так дело дошло и до первой драки Глухова и Цибульских. Итогом ее стал матч-штраф для форварда хозяев — 5+20 минут, удаление до конца встречи. Вскоре на две минуты хозяева остались втроем против пятерки рижан. И гости не замедлили воспользоваться таким хорошим шансом — Гинтс Мейя преуспел на добивании, 0:1.

Раздосадованные хозяева во втором периоде попытались быстро отыграться, но долгое время у них мало что получалось. Рижане действовали более хладнокровно и спокойно, не позволяя казанцам организовать толковое контрнаступление. И всё же с большим трудом «Ак Барсу» удалось-таки восстановить равенство на табло. Отличную комбинацию прекрасным броском в касание в упор завершил Джордан Уил, 1:1. А счет бросков в створ ворот был в пользу «Динамо», 7–11.

В третьем периоде грубая ошибка в обороне позволила рижанам снова выйти вперед, 1:2. И вновь с большом трудом и (редкий случай!) в большинстве хозяева забросили ответную шайбу. Повезло Даниилу Тарасову, после броска которого и серии рикошетов шайба влетела в ворота «Динамо», 2:2. А через пару минут свое как всегда веское слово сказал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, успевший в падении добить шайбу, 3:2, 430-я шайба ветерана в чемпионатах страны. Красивую точку в матче поставил броском из-за ворот по-бобровски Дмитрий Воронков, 4:2.

После 32 матчей в активе казанцев теперь 44 очка и третье место. В следующем туре 25 ноября на своей площадке «Ак Барс» примет питерское СКА.

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Динамо» (Рига, Латвия) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

Шайбы забросили: Уил (31), Тарасов (52), Зарипов (54), Воронков (55) — Мейя (16), Дарзиньш (47).

Штраф: 34–9.

«Ак Барс»: Билялов; Лучевников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Юдин — Журавлев, Тарасов — Уил — Петров; Адамчук — Рукавишников, Панюков — Воронков — Булатов; Лямкин, Глухов — Комков — Лукоянов; Квартальнов.