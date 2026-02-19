«Ак Барс» одержал победу во втором матче на выезде над «Ладой»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал вторую победу на выезде против «Лады» в Тольятти (4:2).

В составе казанцев голами отметились: Дмитрий Яшкин, Нейтан Тодд (дважды), Александр Барабанов.

У тольяттинцев отличились: Тайлер Граовац и Райли Савчук.

По итогам 57 матчей «Ак Барс» идет на третьем месте с 79 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». «Лада» находится на 10 месте с 41 очком на «Востоке».

Ближайшую и заключительную встречу в рамках текущей выездной серии татарстанцы проведут в Нижнем Новгороде против «Торпедо» в субботу, 21 февраля. Начало матча – в 17:00 мск.