«Ак Барс» одержал победу над «Витязем», прервав серию из трех поражений

В первом выездном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» выиграл у «Витязя». Игра в Подольске завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В Подольск казанцы приехали с грузом трех домашних поражений подряд. И, конечно, сегодня не обошлось без перестановок в составе.

Так, в состав команды вернулся белорусский защитник Кристиан Хенкель, получивший травму во время Кубка чемпионов. В третьем звене свою первую игру в сезоне провел форвард Кирилл Петров, он сыграл с Кириллом Панюковым и Пером Линдхольмом. Место в воротах вновь занял Игорь Бобков.

В первом периоде гости сразу же пошли вперед большими силами. Получили возможность сыграть в большинстве, но, как и в предыдущих матчах, реализация оставляла желать лучшего. Затем в большинстве играли хозяева, которые тоже не смогли забить. Первая шайба оказалась в воротах уже в равных составах: шведский нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм попал точно в «домик» — между щитков голкипера «Витязя» Ильи Ежова, 0:1. В концовке периода забил и Николай Коваленко, но высоко поднятой клюшкой, отчего гол не был засчитан. Но первый период заслуженно остался за гостями.

Во второй двадцатиминутке казанцы дважды подряд безрезультатно играли в большинстве. Столь же безуспешно действовали в большинстве и хозяева. Поэтому вполне логично, что период завершился с нулевым счетом.

В третьем периоде «Витязь» реализовал большинство, 1:1. Больше в основное время голов публика не увидела. Но в овертайме с передачи Дмитрия Кагарлицкого Хенкель забросил победную шайбу гостей. Защитнику нужно было просто подставить клюшку на пятачке, что он и сделал, 1:2.

«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Шайбы забросили Одетт (47) — Линдхольм (13), Хенкель (64). Штраф: 8-10.

«Ак Барс»: Бобков. Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Лямкин — Адамчук, Панюков — Линдхольм — Петров; Рукавишников, Д.Воронков — Сафонов — Дыняк; Меховов.