На главную ТИ-Спорт 4 января 2026 19:16

«Ак Барс» одержал первую домашнюю победу в Новом году, разгромно обыграв «Автомобилиста»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» всухую с крупным счетом (5:0) обыграл «Автомобилиста» на своем льду.

Голами в составе казанцев отметились: Артем Галимов (Митчелл Миллер, Александр Барабанов), Александр Хмелевский (Артур Бровкин, Дмитрий Кателевский), Александр Барабанов (Артем Галимов, Илья Сафонов), Григорий Денисенко (Степан Терехов, Константин Лучевников) и Михаил Фисенко (Григорий Денисенко, Константин Лучевников).

По итогам 42 матчей татарстанцы с 58 очками снова поднялись на вторую строчку турнирной таблицы КХЛ в Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома на «Татнефть Арене» против «Авангарда» 6 января. Начало матча – в 17:00 мск.

#ХК Ак барс #хк автомобилист #кхл
