«Ак Барс» одержал крупнейшую победу за свою историю в КХЛ в Астане

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» разгромил астанинский «Барыс» в предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала крупнейшей над «Барысом» за время выступления казанского клуба в Континентальной лиге.

Открыли счет «Барсы» на 13 минуте встречи, после фола Кирилла Панюкова на Галимове. В большинстве Кирилл Семёнов получил шайбу от партнера, после чего хлестко бросил в дальний угол. Шайба попала в ногу голкиперу и просочилась в сетку.

Еще через пару минут казанцы удвоили преимущество. Степан Фальковский набросил с правого края Александра Барабанова, который в касание бросил с «пятака» и оформить вторую шайбу казанцев.

В середине второго периода «Ак Барсу» удалось довести счет до крупного. Казанцы передачами в касание разорвали оборону соперника. В завершении Эрик О’Делл отдал на Семена Терехова, а тот с со свободного льда на пятаке отправил шайбу в ворота – 3:0..

А ближе ко второму перерыву Александр Барабанов вкатывался чужую зону по центру, нанес хлесткий бросок – вратарь отбил перед собой. Первым на добивание подоспел Дмитрий Яшкин, но и на этот раз Шестаков справился. А уже со второго добивания, рикошетом от голкипера шайба все-таки просочилась в ворота – 4:0.

Уже на самом старте третьего периода казанцы забросили и пятую. Барабанов получил шайбу за воротами «Барыса», после чего выкатился на правую штангу и поразил ворота, 5:0.

На пятидесятой минуте «Ак Барс» сделал счет неприличным. От Алексея Марченко он получил сейчас передачу, после чего нанес хлесткий выстрел по воротам, 6:0.

За три минуты до конца матча счет стал 7:0. Дмитрий Кателевский получил шайбу в центре и с разворота бросилв левую «девятку», поразив ворота – 7:0.

А за минуту до конца еще и Степан Фальковский в касание забросил восьмую шайбу. Это третья шайба белоруса в составе «Ак Барса».

Следующий, последний матч в регулярке «Ак Барс» проведет в Новосибирске в субботу, 22 марта. Начало встречи – 13:30 по московскому времени.

«Барыс» – «Ак Барс» – 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

0:1 Семёнов (Лямкин, 12:24, 5х4)

0:2 Барабанов (Фальковский, 15:09)

0:3 Терехов Сем. (О'Делл, Фальковский, 31:42)

0:4 Яшкин (Барабанов, Терехов Ст., 35:59)

0:5 Барабанов (40:37)

0:6 Семёнов (Марченко, Барабанов, 50:44)

0:7 Кателевский (Миллер, Дыняк, 55:56)

0:8 Фальковский (Сафонов, 58:58)