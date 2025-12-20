«Ак Барс» одержал четвертую победу в сезоне в рамках «Зеленого дерби»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в пятом «Зеленом дерби» сезона регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Голами в составе казанцев отметились Степан Фальковский и Александр Барабанов. У уфимцев отличился Владислав Ефремов.

Ближайший и заключительный матч «Зеленого дерби» в сезоне 2025/26 пройдет в следующем году – 28 января 2026 года.

По итогам 39 игр «Ак Барс» с 52 очками идет на втором месте в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». От лидера – магнитогорского «Металлурга» – татарстанцев отделяет 5 очков. «Салават Юлаев» после 37 матчей на 9-м месте с 33 очками.