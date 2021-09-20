«Ак Барс» обыграл «Витязь», поведя в счете за 100 секунд до конца матча

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл на своем льду подольский «Витязь» со счетом 2:1. Игра началась с минуты молчания в память жертв сегодняшней трагедии в Перми.

После двух скромных побед над ХК «Сочи» (3:2Б и 1:0) у казанцев был хороший шанс продлить победную серию — «Витязь» приехал в Казань с грузом шести поражений подряд. Также сегодня не обошлось без изменений в стартовом составе хозяев. Так, вместо Михаила Глухова в первой тройке нападения вышел Артур Бровкин, а вместо Даниса Зарипова дебютную игру в «Ак Барсе» провел 20-летний форвард молодежного «Барса» Адель Булатов.

Не успели соперники сыграть и три минуты, как шайба влетела в ворота «Витязя». Александр Бурмистров из сложного положения в борьбе с защитником гостей сумел сделать удобную передачу Артуру Бровкину. Тот же хорошим кистевым броском послал шайбу в цель, 1:0. Первый гол 20-летнего хоккеиста в КХЛ. Затем «Ак Барс» мог забить еще. Однако, наоборот, пропустил после эффектного сольного рейда через всю площадку канадского форварда гостей Даниэля Одетта, 1:1. Помешали Казани и шесть минут штрафа. «Витязь» же даже перебросал хозяев, 6-9 броски в створ ворот.

Во втором периоде пошла равная игра с обилием жестких столкновений. Однако голов ни одной команд она не принесла.

Не повезло хозяевам и в начале третьего периода, когда Илья Сафонов попал в штангу. Но хоккей пошел веселый, азартный. Тренерский штаб «Ак Барса» тасовал состав звеньев. И только за 100 секунд до финального свистка меткий бросок Кирилла Петрова сразу после вбрасывания вывел казанцев вперед, 2:1. Конечно, на последней минуте «Витязь» снял вратаря и вшестером пошел в последнюю атаку. Но казанцы выстояли и одержали третью нервную победу подряд.

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Бровкин (3), Петров (59) — Одетт (13). Штраф: 10-4.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Бровкин; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Лямкин — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Булатов; Адамчук, Тарасов — Линдхольм — Петров; Квартальнов.

После девяти матчей в активе казанцев стало 11 очков, четвертое место. В следующем туре 24 сентября дома «Ак Барс» примет «Адмирал» из Владивостока.