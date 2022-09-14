«Ак Барс» обыграл в Казани «Торпедо» в рамках чемпионата КХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» обыграл в Казани нижегородское «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Олега Знарка уступала по ходу встречи в счете, но сумела одержать волевую победу.

Отметим, что сегодня первый матч за «Ак Барс» в новом сезоне провел голкипер Амир Мифтахов. Кроме того, Олег Знарок произвел еще два изменения в составе. Вместо Василия Токранова в первую пару защитников вернулся Динар Хафизуллин. А Александра Бурмистрова в четвертом звене заменил Михаил Глухов. Также дебютный матч за «Ак Барс» провел защитник Максим Чудинов.

Первый период прошел с небольшим преимуществом «Торпедо», однако гостям долгое время не удавалось реализовать свои моменты. Но за две минуты до конца первой трети игры казанцы остались в меньшинстве. И защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин переправил шайбу в свои ворота после броска Василия Атанасова от синей линии - 0:1.

Во втором периоде «Ак Барс» сумел сравнять счет. Станислав Галиев с неудобной руки отдал от борта пас на пятачок, который замкнул Кирилл Семенов - 1:1. После этого гости дважды удалились за нарушение численного состава. В первом случае казанцы около полуминуты играли в формает «5 на 3».



В середине третьего периода Вадим Шипачев ловко подставил клюшку на чужом пятачке после наброса Кирилла Адамчука и вывел свою команду вперед – 2:1. Эта шайба стала решающей в матче.

Следующий матч «Ак Барс» вновь проведет в Казани. 16 сентября команда Олега Знарка сыграет с минским «Динамо». Напомним, что 12 сентября «барсы» на своей площадке проиграли белорусскому клубу в овертайме (2:3).

«Ак Барс» – «Торпедо» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Атанасов (Конюшков, Кручинин, 18:18, 5х4)

1:1 Семёнов (Галиев, 28:58)

2:1 Шипачёв (Адамчук, 48:24)

фото на анонсе: ak-bars.ru