«Ак Барс» обыграл «Трактор» в пятом матче и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у челябинского «Трактора» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина, и оформил выход во второй раунд.

С первых секунд «барсы» устроили быструю атаку, которая обернулась самым быстрым голом в истории Кубка Гагарина. Илья Сафонов выиграл стартовое вбрасывание и мгновенно разогнал атаку, отдав пас Артему Галимову. Форварду потребовалось всего семь секунд, чтобы обработать передачу и бросить в дальний угол, поймав вратаря «Трактора» Дмитрия Николаева на противоходе. Этот гол стал самой быстрой шайбой в истории Кубка Гагарина. Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Ак Барса».

На 33-й минуте «Трактору» удалось восстановить равновесие. Александр Кадейкин завёл шайбу в зону казанцев и выполнил передачу на левый круг вбрасывания. Защитник Михал Чайковски, открывшись под пас, нанёс бросок в сторону ворот. Шайба, задев ногу игрока «Ак Барса» по пути, изменила траекторию и залетела в цель — счёт стал 1:1.

В заключительные 20 минут основного времени команды больше не смогли поразить ворота друг друга. После трёх периодов на табло горел ничейный результат — 1:1. Игра перешла в овертайм, где казанцы быстро оформили победу, реализовав последние секунды большинства. Это Дмитрий Яшкин получил шайбу на пятаке, сблизился с воротами и «прошил» вратаря в ближний угол – 2:1.

«Ак Барс» – «Трактор» – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Галимов (Сафонов, 00:07)

1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс, 33:20)

2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин, 60:57, 5х4)