«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и поднялся на третье место Востока

Фото: ak-bars.ru

Казанцы прервали серию неудач яркой домашней победой над нижегородцами — 5:2.

Счет в матче открыл защитник Степан Терехов, подключившийся к контратаке и поразивший дальний угол (первый гол в сезоне).

В большинстве преимущество хозяев удвоил Альберт Яруллин броском с синей линии.

Гости отыгрались, но Семен Терехов быстро восстановил разницу (седьмая шайба в сезоне), а следом забил Алексей Бывальцев, прервавший восьмиматчевую безголевую серию.

В третьем периоде в большинстве Никита Лямкин бросил по воротам, а Андрей Стась подправил шайбу в полете.

За три минуты до сирены «Торпедо» отыграло один гол, но на исход это не повлияло.

Благодаря победе «Ак Барс» поднялся с 10-й строчки Востока сразу на третью: в активе команды 26 очков в 26 встречах.

Следующий матч казанцы проведут 12 ноября в Уфе против «Салавата Юлаева» — начало в 17:00 мск.