«Ак Барс» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

«Ак Барс» одержал первую победу в последних трех играх. С минимальным отрывом казанцы обыграли петербургский СКА в гостях.

Как и обычно, в играх «Ак Барса» нынешнего сезона первая шайба пришла аккуратно к исходу первой пятиминутки. Никита Дыняк во второй волне атаки с неудобной руки сделал не самый выдающийся бросок, но шайба все-таки пробралась между щитков вратаря СКА Артемия Плешкова.

Впрочем, еще до перерыва питерцы сначала отыгрались, а потом и вышли вперед. На 11 минуте Андрей Чивилев с левой точки вбрасываний выкатил шайбу назад на Арсения Грицюка, который мощно и точно бросил в одно касание. А уже за считанные секунды до сирены СКА вышел вперед. Шайба из-за ворот пришла к Михаилу Пашнину, а тот от левого борта выполнил поперечную передачу на Василия Глотова. Тот в одно касание переправил шайбу из правого круга в ворота – Тимур Билялов не успел переместиться.

В начале второго периода Дмитрий Яшкин в образовавшейся «куче-мале» закопал-таки шайбу в ворота СКА, и сравнял счет -2:2. Еще через 4 минуты «армейцы» получили штраф, а казанцы быстро реализовали свое большинство. У Земченка сломалась клюшка, так что СКА остались обороняться фактически втроем после пятерых. Войнов мощно бросил от синей линии, шайба попала в шлем Плешкова, после чего отскочила прямо на клюшку Кагарлицкому, а тот отправил ее уже в пустые ворота – 2:3.

Третий период оказался «сухим» на голы, со счетом 2:3 «Ак Барс» увозит победу из Санкт-Петербурга.

ХК СКА – «Ак Барс» – 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

0:1 – Дыняк (Лукоянов, Лямкин, 03:04)

1:1 – Грицюк (Чивилев, Пашнин, 10:49)

2:1 – Глотов (Пашнин, Рендулич, 19:50)

2:2 – Яшкин (26:02)

2:3 – Кагарлицкий (Войнов, Свечников, 30:46, 5х4)