«Ак Барс» обыграл СКА, это первое поражение Ротенберга в роли главного тренера

Казанский «Ак Барс» обыграл (3:1) на выезде питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, команда Квартальнова сегодня играла без пяти игроков основного состава. Матч пропустили основной голкипер Билялов, защитники Кэмпфер и Лямкин, а также форварды Кагарлицкий, Петров и Коваленко.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Линдхольм точным броском вывел «Ак Барс» вперед. Однако почти сразу голкипер казанцев Игорь Бобков зевнул несложный бросок от синей линии в исполнении Гусева.

Концовка стартового периода прошла с преимушеством СКА, однако на последней минуте периода форвард казанцев Никиты Дыняк воспользовался рикошетом от защитника хозяев и пробил вратаря СКА - 1:2. Во втором периоде питерцы больше владели шайбой, но опасных моментов создали немного.

В заключительном периоде СКА быстро забросило шайбу, но судьи не засчитали гол после видеопросмотра. А на последней минуте матча Уил броском в пустые ворота закрепил победу «Ак Барса» – 1:3. Отметим, что для наставника СКА Романа Ротенберга это поражение стало первым в карьере в роли главного тренера.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 13 января в Ярославле против местного «Локомотива». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

СКА – «Ак Барс» – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

0:1 Линдхольм (Уил, 03:13)

1:1 Гусев (Воробьёв, Моисеев, 08:43)

1:2 Дыняк (Галимов, Рукавишников, 19:11)

1:3 Уил