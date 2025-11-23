news_header_top
23 ноября 2025 20:19

«Ак Барс» обыграл «Шанхайских Драконов» в Санкт-Петербурге

«Ак Барс» обыграл «Шанхайских Драконов» (2:3Б) по буллитам и одержал победу во втором матче выездной серии в Санкт-Петербурге.

В основное время голами в этом матче у китайской команды отметились: Остин Вагнер и Райли Саттер. В составе казанцев отличились: Артем Галимов и Александр Барабанов. Последний стал автором победного буллита в ворота хозяев.

«Ак Барс» после двух последних побед вновь поднялся на вторую строчку турнирной таблицы на «Востоке», опередив «Авангард» на одно очко. В настоящий момент в активе татарстанцев 40 очков.

Ближайшую встречу «Ак Барс» проведет против «Спартака» в Москве 25 ноября. Начало матча - 19:30 мск.

