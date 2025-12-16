news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 декабря 2025 21:26

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в очередном «Зеленом дерби» сезона

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в очередном «Зеленом дерби» сезона
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в рамках «Зеленого дерби» регулярного чемпионата КХЛ в Казани со счетом 6:3.

Голами в составе казанцев отметились: Семен Терехов, Кирилл Семенов, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. У уфимцев отметились: Денис Ян, Артур Фаизов, Девин Броссо и Артем Горшков.

По итогам 36 матчей «Ак Барс» на втором месте с 48 очками. «Салават Юлаев» на 9 строчке с 31 очком.

Ближайшую встречу татарстанцы проведут на выезде против СКА в Санкт-Петербург 18 декабря. Начало встречи в 19:30 мск.

#ХК Ак барс #хк салават юлаев #зеленое дерби #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025