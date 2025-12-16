«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в очередном «Зеленом дерби» сезона

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в рамках «Зеленого дерби» регулярного чемпионата КХЛ в Казани со счетом 6:3.

Голами в составе казанцев отметились: Семен Терехов, Кирилл Семенов, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. У уфимцев отметились: Денис Ян, Артур Фаизов, Девин Броссо и Артем Горшков.

По итогам 36 матчей «Ак Барс» на втором месте с 48 очками. «Салават Юлаев» на 9 строчке с 31 очком.

Ближайшую встречу татарстанцы проведут на выезде против СКА в Санкт-Петербург 18 декабря. Начало встречи в 19:30 мск.