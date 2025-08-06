«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счетом 4:3 в сегодняшнем товарищеском матче. Встреча проходила в Альметьевске во дворце «Юбилейный».
В составе казанского клуба заброшенными шайбами отличились Артур Бровкин, Михаил Фисенко, Кателевский Дмитрий и Александр Барабанов.
У «Нефтяника» голами отметились Юрий Платонов и Четвериков Даниил, Павел Куликов.
Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» дома 14 августа.
Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».