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На главную ТИ-Спорт 6 августа 2025 20:18

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче

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«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счетом 4:3 в сегодняшнем товарищеском матче. Встреча проходила в Альметьевске во дворце «Юбилейный».

В составе казанского клуба заброшенными шайбами отличились Артур Бровкин, Михаил Фисенко, Кателевский Дмитрий и Александр Барабанов.

У «Нефтяника» голами отметились Юрий Платонов и Четвериков Даниил, Павел Куликов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» дома 14 августа.

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».

#ХК Ак барс #кхл
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