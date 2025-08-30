«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в заключительном матче предсезонной подготовки

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби в заключительном матче предсезонной подготовки. Игра была приурочена ко Дню Республики Татарстан.

Уже на шестой минуте матча казанцы подучили право разыграть большинство. Однако гол пришел уже когда пятый полевой игрок нижнекамцев выскочил на лед. «Барсы» расставились в чужой зоне, шайба пришла в левый круг вбрасывания к Алексею Пустозеров. Он отдал на лицевую линию Илье Сафонову, а тот в одно касание переправил снаряд на пятак под клюшку Михаила Фисенко. Тот красиво прошил вратаря - 0:1.

Еще через несколько минут Фисенко оформил дубль. Он получил шайбу у левого борта, сблизился с воротами и хлестким броском отправил шайбу в верхний угол ворот, 0:2.

Однако ближе к перерыву нижнекамцы отыграли одну шайбу. Оставшийся одни перед воротами Митякин без помех подправил наброс от Хафизуллина 1:2.

Уже на старте второго периода команды отменялись быстрыми шайбами. Сначала Марченко от синей линии мягким броском отправлял шайбу в сторону ворот, а защитник подправил в свои ворота.

Но тут же форвард «Нефтехимика» Дамир Жафяров завершил быструю контратаку -2:3.

На 27 минуте Кирилл Семенов отправился на скамейку штрафников. Нижнекамцам потребовалось 10 секунд, чтобы реализовать большинство.

В позиционной атаке Барулин получил шайбу за воротами, развернулся и выдал передачу на пятак Себастьяну Ди. Канадец расстрелял Билялова в упор - 3:3.

В середине третьего периода Дмитрий Яшкин реализовал большинство. Он на пятаке справа получил передачу от Галимова и правого круга и обыграл вратаря - 3:4.

Пятую шайбу Брэндон Биро отправил уже в пустые ворота.

«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

0:1 Фисенко (Сафонов, Пустозёров, 06:41)

0:2 Фисенко (Лямкин, 10:36)

1:2 Митякин (Хафизуллин, Белозёров, 15:58, 5х4)

1:3 Марченко (Биро, Калинюк, 21:28)

2:3 Жафяров (Хлыстов, Барулин, 22:02)

3:3 Ди (Профака, Барулин, 25:31, 5х4)

3:4 Яшкин (Галимов, 48:13, 5х4)

3:5 Биро (59:14, ПВ)