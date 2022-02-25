«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в последнем контрольном матче перед плей-офф

Сегодня в Казани «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» провели последний контрольный матч перед плей-офф. Как и вчера казанцы победили. На этот раз со счетом 4:2.

Отметим появление в составе хозяев двух игроков олимпийской сборной России — голкипера Тимура Билялова и нападающего Дмитрия Воронкова, а также американского защитника Стивена Кэмпфера. У гостей сыграли защитник сборной Чехии Лукаш Клок и финский вратарь Франс Туохимаа.

В первом периоде довольно быстро усилиями Даниила Тарасова и Даниса Зарипова хозяева повели в счете 2:0. Павел Порядин в конце периода отыграл одну шайбу, 2:1. Восстановить равновесие нижнекамцам удалось в конце второго периода, когда Вячеслав Лещенко реализовал большинство, 2:2. А за 10 секунд до конца периода уже хозяева забили в большинстве, сделал это Артем Галимов, 3:2. Точку в матче поставил Артем Лукоянов, 4:2.

«Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы забили: Тарасов (7), Зарипов (10), Ар.Галимов (40), Лукоянов (57) - Порядин (18), Лещенко (35).

«Ак Барс»: Билялов. Журавлёв – Юдин, Кагарлицкий – Ар.Галимов – Коваленко; Рукавишников – Хенкель, Тарасов – Уил – Сафонов;

Адамчук – Лямкин, Дыняк – Фер – Воронков; Демерс – Кэмпфер, Лукоянов – Бурмистров – Зарипов; Глухов.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Клок – Сидоров, Порядин – Митякин – Хайруллин; Воробьёв – Кнот, Лещенко – Ан.Галимов – Попов;

Березин – Петрищев, Купцов – Вихарев – Гиматов; Попов – Чивилёв – Артюхин; Бикмуллин.

1 марта в Челябинске «Нефтехимик» начнет серию с «Трактором», 2 марта в Казани «Ак Барс» стартует в плей-офф в серии с омским «Авангардом».