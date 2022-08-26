«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в Казани в матче Кубка Танеко

Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в игре предсезонного турнира Кубок Танеко. Амир Мифтахов сохранил свои ворота в неприкосновенности. На матче присутствовало 2935 зрителей.

В первом периоде обе команды не реализовали свои попытки в большинстве. При этом на старте игры небольшим преимуществом владел «Локомотив». Затем казанцам удалось выровнять игру. Голами команды в первом периоде не отличились.

Равная игра продолжилась и после перерыва. В середине периода Данис Зарипов убежал один на один с вратарем гостей и уверенно реализовал момент – 1:0. Этот момент придал настроения «Ак Барсу». Почти сразу Станислав Галиев на скорости прошел за воротами соперника и точной передачей нашел на пятачке Кирилла Петрова, который удвоил счет – 2:0.

На старте заключительного периода казанцы дважды подряд остались в меньшинстве. Но хоккеисты «Локомотива» реализовать лишнего не смогли. За пять минут до конца на льду чуть не вспыхнула драка после конфликта Александра Радулова с игроком «Локомотива». Однако матч так и закончился победой «Ак Барса».

Напомним, что сегодня в первом матче игрового дня «Нефтехимик» обыграл уфимский «Салават Юлаев» по буллитам (4:3).

Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет завтра против нижнекамского «Нефтехимика». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» – «Локомотив» – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

1:0 Зарипов (Войнов, Панюков, 29:29)

2:0 Петров (Семёнов, Галиев, 31:56)