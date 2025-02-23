«Ак Барс» обыграл «Ладу» с минимальным отрывом в счете

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» с минимальным отрывом обыграл «Ладу», продлив свою победную серию до двух матчей.

Казанцы первыми открыли счет. В середине первого периода они получили право разыграть большинство – Энтони Камара отбывал пятиминутный штаф за грубость.

Алексей Пустозеров получил шайбу у левого борта в чужой зоне, после чего сделал классный перевод в дальний круг вбрасывания, откуда Семен Кошелев в одно касание отправил шайбу точно под перекладину!

Уже на старте второго периода Артем Галимов удвоил преимущество. Илья Сафонов привез шайбу в зону соперника и пытался бросить по воротам с близкого расстояния, но его заблокировал Севостьянов. Шайба отскочила к Артему Галимову, а тот со средней дистанции бросил точно над плечом Трушкова в левый верхний угол – 2:0.

Однако, тольяттинцы тоже быстро воспользовались своим большинством. Архип Неколенко получил шайбу перед воротами соперника от Михайлова, но сам бросать не стал, а выполнил передачу к правой штанге, откуда Данил Юртайкин аккуратно отправил игровой снаряд над щитком Билялова, 2:1.

С таким счетом и завергился поединок. Далее «Ак Барс» отправляется в выездное турне. 26 февраля команда Анвара Гатиятулина сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

«Ак Барс» – «Лада» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0 )

1:0 – Кошелев (Пустозёров, Марченко, 09:22, 5х4)

2:0 – Галимов (Сафонов, Князев, 20:30)

2:1 – Юртайкин (Неколенко, Михайлов, 23:19, 5х4)