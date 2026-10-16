«Ак Барс» обыграл «Драконов» и прервал четырехматчевую серию поражений

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Шанхайских Драконов» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В дебюте первого периода гости действовали активнее, тогда как казанцы сделали ставку на контратаки. Хороший момент имел Егор Соколов, но его бросок угодил в штангу. На 16-й минуте Тёрнер Оттенбрайт оставил «Драконов» в меньшинстве когда Кирилл Семенов убегал на рандеву с вратарем «Драконов», и «Ак Барс» реализовал лишнего: Алексей Бывальцев поднял шайбу к синей линии, Альберт Яруллин бросил, а Кирилл Семёнов подправил шайбу в сетку — 0:1.

Во втором периоде счёт не изменился. В третьем «Шанхай» отыгрался на 51-й минуте — Бретт Мюррей замкнул передачу Бреннана Менелла. Однако уже через 16 секунд казанцы вернули лидерство: Дмитрий Кателевский завершил быструю атаку после передачи Алексея Марченко — 1:2. На 54-й минуте хозяева вновь сравняли — Дэвид Чен отличился с передач Кейлена Эддисона и Райли Саттера. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время точку в матче поставил Кирилл Семёнов, реализовавший быстрый гол. Красивым ложным движением эту победную шайбу организовал Александр Хмелевский.

Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев отразил 28 бросков и был признан одним из лучших игроков встречи. Будем следить за дальнейшими матчами казанцев.

«Шанхайские Драконы» – «Ак Барс» – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

0:1 Семёнов (Яруллин, Бывальцев, 16:59, 5х4)

1:1 Мюррей (Менелл, 50:55)

1:2 Кателевский (Марченко, 51:11)

2:2 Чен (Эддисон, Саттер, 53:28)

2:3 Семёнов (Хмелевский, Миллер, 60:23)