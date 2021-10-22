«Ак Барс» обыграл дома «Авангард»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2.

В прошлом сезоне казанцы проиграли омичам в полуфинале Кубка Гагарина, в нынешним «Ак Барс» пока не может противостоять лидерам КХЛ, за исключением двух побед над «Салаватом Юлаевым». Поэтому игра с «Авангардом» должна была ответить на вопрос, может ли «Ак Барс» на равных бороться с лидерами. Оказалось, что может. Отметим также, что на трибунах «Татнефть Арены» присутствовала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, дочь хоккеиста.

Тренерский штаб хозяев сделал сегодня всего два изменения — матч пропустили нападающие Николай Коваленко и Александр Квартальнов, однако вернулся в состав Александр Бурмистров и попал в заявку Дмитрий Кателевский. Ворота хозяев защищал Игорь Бобков, в прошлом сезоне игравший в «Авангарде».

В первом периоде на льду сразу же пошел веселый и наступательный хоккей, знакомиться соперникам нужды не было. А первыми свой шанс в атаке реализовали казанцы. Это Кирилл Петров из-за ворот с нулевого угла сумел протолкнуть шайбу в сетку, 1:0. Но первое же удаление в рядах «Ак Барса» привело к ответному голу — попал в касание в ворота Бобкова Петер Цегларик, 1:1.

Второй период начался с массированных атак хозяев. И как следствие — гол Дмитрия Воронкова на добивании, 2:1. Казанцы не снижали темпа нападения вплоть до конца двадцатиминутки, поэтому «Авангарду» приходилось играть вторым номером. Самой заметной стала последняя минута периода. Сначала Илья Сафонов в меньшинстве убежал один на один — 3:1, а перед самой сиреной, за две секунды до перерыва, на добивании Владимир Жарков сократил разрыв счете до минимума, 3:2.

И третий период прошел в упорной и равной борьбе. За 80 секунд до конца основного времени «Авангард» заменил вратаря шестым полевым игроком и пошел на последний штурм. Но «Ак Барс» выстоял и удержал победный счет.

После 22 матчей в активе казанцев теперь 30 очков и четвертое место. В следующем туре 28 октября в Екатеринбурге «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом».

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Шайбы забросили: Петров (5), Воронков (22), Сафонов (40) — Цегларик (9), Жарков (40).

Штраф: 4–2.

«Ак Барс»: Бобков; Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов; Юдин — Журавлев, Уил — Воронков — Петров; Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Панюков; Рукавишников, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Кателевский.