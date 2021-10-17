«Ак Барс» обыграл дома «Амур» в овертайме

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сегодня обыграл хабаровский «Амур» в овертайме со счетом 3:2.

После поражения в Магнитогорске от «Металлурга» (1:2), казанцы вернулись домой, где сегодня принимали хабаровский «Амур». Тренерский штаб «Ак Барса» вернул в состав нападающего Даниила Тарасова, который в последний раз играл 7 октября. Также второй матч в сезоне провел 20-летний нападающий Адель Булатов. Напротив, не попали сегодня в заявку защитник Роман Рукавишников, нападающие Данис Зарипов, Артём Галимов и Александр Бурмистров. Добавим, что играли сегодня казанцы в ретроформе с логотипом «СК им.Урицкого».

В первом периоде стартовый натиск хозяев быстро принес свои плоды. В ходе массированной атаки «Ак Барса» Кирилл Панюков завладел шайбой за чужими воротами и сумел протолкнуть ее в сетку, 1:0. И в дальнейшем казанцы не сбавляли оборотов. Но свое большинство реализовать не сумели, отбившись и в меньшинстве.

Во втором периоде дальневосточники выровняли игру, хотя хозяева не использовали несколько выгодных моментов, так Илья Сафонов попал в штангу. А вот недавний фовард «Ак Барса» Роман Любимов не промахнулся из выгодной позиции прямо перед воротами Билялова, 1:1. Однако за восемнадцать секунд до конца периода Стивен Кэмпфер при помощи двух рикошетов вновь вывел казанцев вперед, 2:1.

«Амур» совершенно не смутил гол в раздевалку. Вскоре после начала третьего периода гости получили большинство и едва не пропустили, когда один на один убежал Дмитрий Воронков, проигравший дуэль голкиперу хабаровчан Евгению Аликину. Но уже в равных составах дальневосточники во второй раз восстановили равновесие в счете. Иван Николишин не промахнулся с удобной позиции прямо напротив ворот, 2:2. Так и доиграли до овертайма.

В дополнительной пятиминутке за минуту дважды убегал один на один Дмитрий Кагарлицкий, но не забил, но во второй попытке заработал буллит. Увы, Джордан Уил не реализовал штрафной бросок. Зато на той же минуте Дмитрий Юдин дальним броском принес хозяевам победу, 3:2.

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Шайбы забросили: Панюков (2), Кэмпфер (40), Юдин (63) — Любимов (28), Николишин (46). На 62-й минуте Уил не реализовал буллит. Штраф: 4 — 6.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель – Кэмпфер, Кагарлицкий – Сафонов – Коваленко; Юдин – Журавлев, Булатов – Воронков – Петров Лямкин – Адамчук, Тарасов – Уил – Панюков; Янчевский, Лукоянов – Глухов – Дыняк; Квартальнов.

После 20 матчей в активе казанцев стало 27 очков, четвертое место. В следующем туре 19 октября дома «Ак Барс» сыграет с московским «Динамо».