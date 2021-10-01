«Ак Барс» обыграл ЦСКА в Москве

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА со счетом 2:1, дважды реализовав численное преимущество, дубль на счет Дмитрия Кагарлицкого.

На этот раз казанцы выступили в оптимальном составе, а не как позавчера в Хельсинки, где из-за санитарных требований местных властей не смогли сыграть за «Ак Барс» сразу шесть хоккеистов.

Сегодня тренерский штаб казанцев не поставил на игру защитника Марка Янчевского, нападающего Артура Бровкина, а также вратаря Тимура Билялова. Место в воротах гостей вновь занял Игорь Бобков. Напротив, в состав вернулись защитник Кристиан Хенкель, нападающие Артём Лукоянов, Дмитрий Воронков и Пер Линдохольм.

В первом периоде соперники отнеслись друг к другу с заметным уважением, заработав всего по одному удалению.

Но несмотря на массу времени, проведенного в атаках, забить никому так и не удалось. Да и вратари — бывший «барс» швед Адам Рейдеборн в ЦСКА и Бобков не ошибались. Полный паритет, даже по броскам в створ ворот, 7-7.

Не изменилась картина матча и во втором периоде. Много борьбы, не так много бросков, разве что заметно выросло напряжение поединка. Но главное, что казанцы наконец-то реализовали численное преимущество. Сделал это Дмитрий Кагарлицкий метким броском в «домик», между щитков Рейдеборну, 0:1. И перебросали в эти 20 минут гости армейцев, 8-11 броски в створ ворот.

Ожидаемо третий период получился ожесточенным. ЦСКА приложил массу усилий, чтобы отыграться, но казанцы старались играть предельно аккуратно, позволив хозяевам лишь раз за эти 20 минут сыграть в большинстве. Сами же гости и второй раз отличились в большинстве. Вновь точный и разящий бросок нанес Кагарлицкий, 0:2. Правда, за 11 секунд до конца сняв вратаря хозяева одну шайбу отыграли, но и только. «Ак Барс» победил.

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Слепышев (60) — Кагарлицкий (39, 58). Штраф: 12-6.

«Ак Барс»: Бобков. Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Глухов. Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Адамчук — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Дыняк; Лямкин, Тарасов — Линхольм — Петров; Кателевский

После 13 матчей в активе казанцев стало 18 очков, третье место. В следующем туре 3 октября «Ак Барс» в «зеленом дерби» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев».