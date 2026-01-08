«Ак Барс» уверенно обыграл «Барыс» на своем льду

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уверенно обыграл астанинский «Барыс» в очередном матче домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.

Основные события матча развернулись во втором периоде. Первым на 31-й минуте отличился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский, реализовавший момент после паса Дмитрия Яшкина. Уже через полторы минуты Григорий Денисенко удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись передачей Брэндона Биро.

В третьем периоде «Барысу» удалось сократить отрыв. На 52-й минуте гол в составе гостей забросил Макс Уиллман. Однако вернуть гостям надежду на спасение не удалось: после того как Михаил Кравец замегил вратаря в концовке матча, Артем Галимов установил окончательный счет в игре, забросив в пустые ворота — 3:1.

Эта победа стала для «Ак Барса» уже четвертой в текущем сезоне в противостоянии с астанинским клубом.

Следующий матч «Ак Барс» проведет также дома 13 января, где примет нижнекамский «Нефтехимик».