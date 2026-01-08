news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 января 2026 19:30

«Ак Барс» уверенно обыграл «Барыс» на своем льду

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» уверенно обыграл «Барыс» на своем льду
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уверенно обыграл астанинский «Барыс» в очередном матче домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.

Основные события матча развернулись во втором периоде. Первым на 31-й минуте отличился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский, реализовавший момент после паса Дмитрия Яшкина. Уже через полторы минуты Григорий Денисенко удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись передачей Брэндона Биро.

В третьем периоде «Барысу» удалось сократить отрыв. На 52-й минуте гол в составе гостей забросил Макс Уиллман. Однако вернуть гостям надежду на спасение не удалось: после того как Михаил Кравец замегил вратаря в концовке матча, Артем Галимов установил окончательный счет в игре, забросив в пустые ворота — 3:1.

Эта победа стала для «Ак Барса» уже четвертой в текущем сезоне в противостоянии с астанинским клубом.

Следующий матч «Ак Барс» проведет также дома 13 января, где примет нижнекамский «Нефтехимик».

#ХК Ак барс #хк барыс #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

7 января 2026