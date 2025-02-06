«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», прервав длинную беспроигрышную серию екатеринбуржцев

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» на своем льду, прервав одиннадцатиматчевую серию побед екатеринбуржцев.

Первую десятиминутку игра шла равной с периодическими угрозами воротам обеих команд. А на 12 минуте казанцы организовали быструю атаку. Семен Терехов получил шайбу у борта, отдал ее в центр зоны Кириллу Семенову. А тот даже не разворачиваясь, стоя спиной к воротам отправил шайбу в ворота с неудобной руки.

Вскоре счет увеличил Артем Галимов в большинстве. Алексей Пустозеров нанес дальний мощный бросок от левого борта, а Артем подоспел на добивание – 2:0.

Однако, уже до окончание первого периода екатеринбуржцы отыграли одну шайбу. Они организовали быструю контратаку, Стефан да Коста получил шайбу у правого круга и нанес быстрый бросок. Шайба прошла в «домик» Тимуру Билялову – 2:1.

На старте второго периода «Ак Барс» вновь грамотно распорядился численным большинством. Казанцы организовали позиционную атаку. Кирилл Семенов получил шайбу в правом кругу, отдал на пятак, где шайба от Дмитрия Яшкина – 3:1.

В середине третьего периода классный гол положил Никита Дыняк, который убежал от защитников и разобрался с Владимиром Галкиным. Однако видеоповтор показал, что был офсайд.

А на последней минуте Семен Кошелев отправил шайбу в пустые ворота «Автомобилиста». Голевой передачей отметился Тимур Билялов.

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:0 – Семенов (Терехов, 08:05)

2:0 – Галимов (Яшкин, Пустозёров, 17:48, 5х4)

2:1 – Мэйсек (Да Коста, Голышев, 18:40)

3:1 – Яшкин (Семёнов, Галимов, 22:51, 5х4)

4:1 – Кошелев (Билялов, Семенов, 59:19, ПВ)