«Ак Барс» обыграл «Авангард второй раз подряд в серии плей-офф

«Ак Барс» обыграл (4:3) омский «Авангард» в Казани и сократил разрыв в серии стартового раунда плей-офф до 2 – 3.

На старте первого периода преимуществом завладел «Ак Барс». Однако счет в матче открыли хоккеисты «Авангарда», реализовав большинство в формате «5 х 3». Толчинский ловко сыграл на добивании и вывел свою команду вперед. Отметим, что это было первое реализованное большинство в пяти матчах серии игроками обеих команд.

Позже уже казанцы забросили свою первую шайбу в большинстве в текущем плей-офф. Капитан «барсов» Зарипов нашел передачей Галимова, который в ближнем бою обыграл голкипера «Авангарда» Грубец – 1:1.

Во втором периоде игра выровнялась, а в середине периода «Авангард» вновь вышел вперед. Найт нашел передачей на дальней штанге Толчинского, который оформил дубль – 1:2. Но казанцы смогли отыграться вновь. Молодой нападающий Кателевский за пять минут до конца периода с неудобной руки послал шайбу в ворота Грубеца – 2:2. Но почти сразу защитник Емелин броском от синей линии пробил голкипера «Ак Барса» и вывел «Авангард» вперед - 2:3.

Третий период проходил в равной борьбе. В середине периода «Ак Барс» смог реализовать второе большинство в матче. Панюков с пятачка реализовал передачи Кагарлицкого и Уила – 3:3. В овертайме победу «Ак Барсу» принес бросок Кэмпфера.

Следующий матч серии пройдет в Балашихе 12 марта.

«Ак Барс» – «Авангард» – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

0:1 Толчинский (Грицюк, 5х3)

1:1 Галимов (Зарипов, Журавлёв, 15:36, 5х4)

1:2 Толчинский (Найт, 29:35)

2:2 Кателевский (Журавлёв, Уил, 34:33)

2:3 Емелин (Телегин, Комаров, 35:34)

3:3 Панюков (Уил, Кагарлицкий, 50:30, 5х4)

4:3 Кэмпфер (Кагарлицкий)