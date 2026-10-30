«Ак Барс» обыграл «Амур» и прервал шестиматчевую серию домашних поражений

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Амуром» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа стала первой для казанцев на домашней арене после шести поражений подряд.

Встреча прошла без капитана Алексея Марченко — его обязанности взял на себя Альберт Яруллин, а в воротах Тимура Билялова сменил Максим Арефьев.

Счет открыл Денис Зернов, удачно сыгравший на пятачке — для него этот гол стал вторым в составе хозяев. Во втором периоде Григорий Денисенко, оказавшись лежа, отправил шайбу в ворота от борта после рикошета от защитника «Амура» Алексея Василевского и прервал свою безголевую серию из десяти матчей.

Спустя пять минут Равиль Якупов забросил вторую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота.

«Амур» сумел ответить лишь голом Егора Воронкова в концовке второго периода. В заключительные минуты гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не смогли.

«Ак Барс» набрал 24 очка и поднялся на четвертое место в Восточной конференции.

2 ноября казанцы примут СКА под руководством Андрея Разина.