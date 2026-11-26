Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в гостях «Амур» со счетом 5:3.

В состав казанцев вернулся Никита Лямкин, а в воротах второй матч кряду провел Тимур Билялов.

Счет в середине первого периода открыл Дмитрий Кателевский после передачи Никиты Дыняка, оформившего хет-трик в предыдущей игре.

Для Кателевского эта шайба стала шестой в сезоне.

Спустя несколько минут то же звено организовало еще один гол — отличился Максим Быков, забросивший третью шайбу в чемпионате.

В начале второго периода хозяева сократили разрыв благодаря точному броску Кирилла Уракова с пятачка. Однако казанцы быстро вернули преимущество в две шайбы — вторую после возвращения забросил Илья Сафонов.

В концовке периода гости снова использовали численное преимущество — отличился Семен Терехов, лучший снайпер команды, записавший на свой счёт девятую шайбу в сезоне.

В третьем периоде команды обменялись голами в большинстве: у «Амура» забил Вячеслав Войнов, у «Ак Барса» Митчелл Миллер прервал трехматчевую безголевую серию.

За десять секунд до сирены хозяева отыграли ещё одну шайбу — точный бросок на счету Олега Ли.

«Ак Барс» набрал 33 очка и поднялся на шестое место в таблице Востока.

В следующем матче команда дома примет «Салават Юлаев» 1 декабря.