«Ак Барс» объявил состав на выездную серию с «Драконами» и минским «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» отправился на выездную серию, в рамках которой проведёт матчи в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» и Минске с местным «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратари Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Константин Никитин, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Алексей Бывальцев, Максим Быков, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Денис Зернов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозёров, Малик Саберзянов, Кирилл Семёнов, Егор Соколов, Андрей Стась, Семён Терехов, Александр Хмелевский, Равиль Якупов.

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти последних матчей и опустилась на седьмое место в Восточной конференции.