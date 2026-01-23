«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Никитой Лямкиным

Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о заключении долгосрочного соглашения с защитником Никитой Лямкиным. Новый контракт будет действовать до 31 мая 2029 года.

В текущем сезоне 2025/26 Лямкин провел на льду 41 матч, набрав 25 (3+22) результативных баллов при показателе полезности «+9».

«Никита – ведущий защитник КХЛ, лидер "Ак Барса" и командообразующий игрок. Он обладает уникальным сочетанием качеств, одинаково хорошо может играть и в защите, и в нападении, готов к любой роли на льду. К тому же, выигрывал здесь Кубок Гагарина и прекрасно знает, что такое "Ак Барс" для Казани и Татарстана. Мы очень рады, что сам Никита был заинтересован в продолжении карьеры в "Ак Барсе". Это позволило нам подписать контракт на три года, который даёт клубу стабильность и возможность комфортно выстраивать будущее команды», – прокомментировал продление контракта генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Сам защитник отметил, что долго не думал над предложением, поскольку давно для себя решил, что хотел бы провести всю спортивную карьеру в Казани.

«Когда "Ак Барс" предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провёл здесь девять сезонов, выигрывал Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать», – приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса».

Хоккеист выступает за «барсов» с сезона 2017/18. За девять лет в составе казанского клуба он сыграл 503 матча, заработав 141 (22+119) очко при общем показателе полезности «+66». В его коллекции достижений с «Ак Барсом» — победа в Кубке Гагарина, два серебра и одна бронза чемпионата страны.