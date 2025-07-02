«Ак Барс» объявил о подписании первых новичков Уайтта Калинюка и Брэндона Биро

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил о подписании сразу двух канадских новичков, Уайтта Калинюка и нападающего Брэндона Биро.

28-летний защитник Калинюк и 27-летний нападающий Биро подписали контракты до конца сезона 2025/26.

Уайатт Калинюк в прошлом сезоне выступал в Финской хоккейной лиге и набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах. Также защитник сыграл 201 матч в АХЛ и набрал 78 (19+59) очков. Также в его активе 26 игр в НХЛ, в которых он набрал 9 (4+5) очков.

Нападающий Брэндон Биро за пять сезонов в АХЛ принял участие в 247 матчах, в которых набрал 183 (56+127) очка. Также на его счету 6 игр и 2 заброшенные шайбы в НХЛ.

«Я изучал КХЛ последние несколько месяцев, следил за матчами и командами, потому что хотел перейти сюда. Лично знаю многих игроков в лиге, и все мне говорили, что в Казани всё на высшем уровне. Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок. На льду мне всегда нравилось играть с шайбой, помогать атаке, снабжать нападающих передачами. Наверное, моя сильнейшая сторона – это катание, я стараюсь много двигаться по площадке, чтобы создавать пространство для партнёров», – приводит слова Уайатта Калинюка пресс-служба казанского клуба.

Ранее «Ак Барс» расстался с двумя нападающими, Егором Коршковым и Семеном Кошелевым. Также накануне команду покинул вратарь Амир Мифтахов.