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Ру Тат
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24 мая 2021  14:14
Cергей Гаврилов

«Ак Барс» объявил о переходе в клуб нападающего Дмитрия Кагарлицкого

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Состав «Ак Барса» пополнил 31-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Прошлый сезон форвард провел в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 играх и набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности «+21». В Кубке Гагарина-2021 нападающий провел шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2». За свою карьеру наш новичок принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности «+63». Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории КХЛ.

«Кагарлицкий – российский топ-форвард с отличным броском, который точно поможет нашей команде. Мы рассчитываем на его успешную игру в большинстве и опыт выступления в клубах высокого уровня. Дмитрий был интересен нам еще два года назад, рады, что теперь он принял решение переехать в Казань», – цитирует пресс-служба «Ак Барса» генерального менеджера клуба Рафика Якубова.

#хк ак барс
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