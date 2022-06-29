«Ак Барс» обменяет Уила в «Динамо» на денежную компенсацию

«Ак Барс» обменяет канадского форварда Джордана Уила в московское «Динамо» на денежную компенсацию. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «барсов» намерено обменять канадца на денежную компенсацию и планирует провести следующий сезон без иностранных хоккеистов.

В минувшем сезоне в составе «Ак Барса» Уил набрал 32 (12+20) очка в 42 матчах при показателе полезности -1. Контракт с казанским клубом действует до 30 апреля 2023 года.

Напомним, в это межсезонье по противоположному маршруту из «Динамо» в «Ак Барс» перешли Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. Также сообщается о том, что близок к переезду в Казань форвард Станислав Галиев.