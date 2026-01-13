news_header_top
«Ак Барс» не поздравил Вадима Шипачева с набранным 1000 очком в КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» не поздравил в своих социальных сетях нападающего Вадима Шипачева с 1000-м набранным очком в КХЛ. Казанский клуб оказался единственным среди тех коллективов, за которые выступал форвард в лиге.

Вадим Шипачев защищал цвета «Ак Барса» два сезона. С 2022-го по 2024-й год. Именно в казанском клубе Шипачев достиг отметки в 900 набранных очков в КХЛ.

38-летний нападающий стал первым игроком в истории КХЛ, достигнувшим отметки в 1000 очков. Напомним, вчера в матче с «Адмиралом» (2:1) Вадим Шипачев оформил результативную передачу во время второго гола минского «Динамо».

По завершении встречи нападающего публично поздравили «Северсталь», СКА и московское «Динамо», за которые Шипачев выступал в разные годы карьеры в КХЛ.

#ХК Ак барс #кхл
