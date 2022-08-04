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Ру Тат
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Спорт
4 августа 2022  17:06

«Ак Барс» не планирует расставаться с форвардом Кириллом Панюковым

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«Ак Барс» не рассматривает вариант с расставанием с нападающим Кириллом Панюковым. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что казахстанским хоккеистом интересуются три клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», «Трактор» и «Северсталь». 

По информации источника, «Ак Барс» не получал конкретных предложений от вышеназванных клубов и не планирует расставаться с Панюковым в это межсезонье.

Напомним, 25-летний нападающий перешел в казанский клуб перед стартом прошлого сезона.

В сезоне-2021/22 на счету Панюкова 35 матчей регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ и 12 (9+4) очков при показателе полезности «-2».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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