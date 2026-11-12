«Ак Барс» назвал состав на «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Фото: ak-bars.ru

Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Зеленое дерби» пройдет в Уфе и начнется в 17:00 мск.

В составе казанской команды произошло только два изменения: в воротах сыграет Максим Арефьев вместо Тимура Билялова, а вместо Малика Саберзянова в заявку попал Константин Никитин.

«Ак Барс» в этом сезоне выиграл оба дерби (4:3 ОТ и 2:1).

Казанцы занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков после 26 матчей.

«Салават Юлаев» идет третьим на Востоке — 26 очков в 25 играх.

Полный состав: