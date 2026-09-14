«Ак Барс» назвал состав на премьеру Volga Арены: Якупова заменил Пустозеров
Казанский «Ак Барс» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на новой «Volga Арене» и станет первой официальной игрой КХЛ на этой 12-тысячной арене. Начало матча — в 19:35 по московскому времени.
В составе казанской команды произошло только одно изменение: в третьем звене вместо Равиля Якупова выйдет Алексей Пустозеров. Тимур Билялов проведет четвертый матч в стартовом составе.
«Ак Барс» выиграл три из четырех матчей на старте сезона и занимает второе место в таблице Восточной конференции.
«Торпедо», набрав на одно очко меньше, расположилось на четвертой позиции Запада.
Состав «Ак Барса»:
Вратари: Тимур Билялов (Максим Арефьев)
Полный состав: